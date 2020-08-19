У шести областях розгорнуть лікарні другої хвилі

У шести областях збираються розгорнути додаткові лікарні для пацієнтів з коронавірусом.

Джерело: Головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу.

Пряма мова: "Зокрема це такі регіони як місто Київ, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська та Рівненська області. В цих областях, сьогодні, 19 серпня, будуть введені додаткові лікарні для допомоги хворим на коронавірусну інфекцію".

Деталі: У зазначених регіонах завантаженість ліжок для пацієнтів з коронавірусом суттєво зросла.

Передісторія: Станом на 19 серпня 12 областей країни та Київ не готові послабити карантинні обмеження.