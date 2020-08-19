На Львівщині та Буковині захворіли найбільше працівників судів
За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 207 працівників судової системи.
Джерело: "Судово-юридична газета" з посиланням на дані Державної судової адміністрації.
Пряма мова: "Станом на 18 серпня в судах та судових установах України перебувало та перебуває на лікарняному внаслідок захворюваності на коронавірусну хворобу (COVID-19) всього 207 суддів та працівників апаратів судів, з них на самоізоляції із симптомами хвороби перебуває 43 особи, одужало 164 особи. Такі дані опублікувала пресслужба Державної судової адміністрації".
Деталі: Найбільше випадків інфікування серед працівників судів зафіксовано у Львівській – 28, Чернівецькій – 24, Закарпатській – 21 та Рівненській – 20 – областях.
Натомість на Запоріжжі, Луганщині, Полтавщині та Миколаївщині таких випадків не зареєстрували взагалі.
Крім того, зазначається, що серед суддів та працівників апаратів судів не зафіксовано летальних випадків COVID-19.
Передісторія: Сьогодні у працівника Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області підтвердився коронавірус.