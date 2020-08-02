На Івано-Франківщині – найбільше нових випадків COVID-19 за добу

В області зафіксовано 115 нових заражень та 11 одужань. Смертей немає.

Джерело: Дані РНБО.

Деталі: Також велику кількість нових хворих на коронавірус за добу виявили на Львівщині – 112 нових інфікувань та у Києві – 110.

Високу захворюваність демонструє Одещина – 99 нових випадків COVID-19 та Буковина – 97.

Передісторія: Станом на ранок 2 серпня в Україні зафіксовано 1112 нових випадків коронавірусу. Смертей – 16, 235 людей – одужали.

Загалом з початку епідемії зафіксовано 72 168 випадків коронавірусу.