Львівщина. Коронавірус забрав життя керівника центру первинної медичної допомоги
Внаслідок COVID-19 помер керівник Старосамбірського центру первинної медичної допомоги Василь Савенко.
Джерело: Facebook-сторінка заступниці міністра охорони здоров'я Ірини Микичак.
Пряма мова: "Пішов з життя Василь Савенко… Знову цей жахливий вірус забрав хорошу людину. Мені Василь запам'ятається дуже активною і працьовитою людиною. Він горів роботою і мав багато цікавих ідей. Він був керівником Старосамбірського ЦПМСД і дуже щиро прагнув зробити найкращою медицину для складного гірського району.
Достойний чоловік і справжній лікар.
Сумую разом з медиками Старосамбірщини...
Вічна пам'ять Василю Савенку...
Щирі співчуття рідним".
Передісторія: Станом на ранок 2 серпня на Львівщині зафіксовано 112 нових випадків коронавірусу, п'ять смертей та 18 одужань.
Загалом з початку епідемії в області зафіксовано 9783 випадки коронавірусу.