Львівщина. Коронавірус забрав життя керівника центру первинної медичної допомоги

Внаслідок COVID-19 помер керівник Старосамбірського центру первинної медичної допомоги Василь Савенко.

Джерело: Facebook-сторінка заступниці міністра охорони здоров'я Ірини Микичак.

Пряма мова: "Пішов з життя Василь Савенко… Знову цей жахливий вірус забрав хорошу людину. Мені Василь запам'ятається дуже активною і працьовитою людиною. Він горів роботою і мав багато цікавих ідей. Він був керівником Старосамбірського ЦПМСД і дуже щиро прагнув зробити найкращою медицину для складного гірського району.

Достойний чоловік і справжній лікар.

Сумую разом з медиками Старосамбірщини...

Вічна пам'ять Василю Савенку...

Щирі співчуття рідним".

Передісторія: Станом на ранок 2 серпня на Львівщині зафіксовано 112 нових випадків коронавірусу, п'ять смертей та 18 одужань.

Загалом з початку епідемії в області зафіксовано 9783 випадки коронавірусу.