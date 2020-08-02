У ЗСУ на коронавірус хворіє 219 людей

За минулу добу зареєстровано 23 нові випадки захворювання на COVID-19.

Джерело: Facebook-сторінка Командування Медичних сил Збройних Сил України.

Пряма мова: "Всього за час пандемії одужало 625 осіб, летальних випадків – п`ять. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 560 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби – 58 осіб".

Деталі: З 23 нових випадків захворювання на COVID-19, що були зареєстровані в ЗСУ, у лікарнях перебувають п'ять осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 18 осіб. З них: Київська область – три військовослужбовці, один державний службовець та один працівник ЗСУ, Львівська область – сім військовослужбовців та один працівник ЗСУ, Одеська область – два військовослужбовці та один працівник ЗСУ, Житомирська область – один військовослужбовець та один працівник ЗСУ. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Передісторія: Станом на ранок 2 серпня в Україні зафіксовано 1112 нових випадків коронавірусу. Смертей – 16, 235 людей – одужали.

Загалом з початку епідемії зафіксовано 72 168 випадків коронавірусу.