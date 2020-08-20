Від коронавірусу помер екс-президент футбольного клубу "Нива" Автанділ Мдінарадзе.

Джерело: Підприємець Тарас Демкура у Фейсбуці.

Пряма мова: "Тільки-що мені передзвонив головний лікар 1-ї лікарні міста Тернополя Чайківський Ярослав Федорович-помер від короновірусу наш добрий друг,керівник грузинської спільноти Тернопілля,бізнесмен,меценат,екс-президент ФК "Нива" Автанділ Мдінарадзе".

Деталі: За час пандемії коронавірус забрав життя 47 жителів Тернопільщини.

Передісторія: Загалом в області на коронавірус захворіла 4001 особа. Вже одужали 2586 пацієнтів. Продовжують хворіти – 1368.