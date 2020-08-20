Львів. Через спалах коронавірусу скасували засідання міської ради

У Львівській міській раді через спалах коронавірусу серед депутатів та працівників перенесли засідання.

Джерело: Видання "Кулемет" з посиланням на депутата ЛМР Ігоря Телішевського.

Пряма мова: "Шановні журналісти, завтра пленарного засідання Львівської міської ради не буде через те, що багато працівників з ЛМР та депутатів хворі на коронавірус"".

Деталі: Напередодні перед пленарним засіданням депутати здали тести на коронавірус.

Передісторія: Станом на 20 серпня на Львівщині на коронавірус захворіла вже 12 631 людина. За останню добу занедужали 183 мешканці області.





