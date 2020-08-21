Найбільше випадків COVID-19 за добу – на Буковині, Тернопільщині та Харківщині

Впродовж минулої доби в Україні знову виявили понад дві тисячі випадків коронавірусної хвороби. Також зареєстровано новий рекорд за кількістю госпіталізованих – 478 осіб.

Джерело: Максим Степанов під час брифінгу МОЗ.

Пряма мова: "Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Чернівецькій – 208, Тернопільській –185, Харківській – 184, Івано-Франківській –172, Одеській – 170, Львівській – 162 та в Києві –156".

Деталі: Загалом за минулу добу виявили 2106 нових випадки коронавірусної інфекції. 118 – у дійте та 136 – у медиків.

Крім того, за добу померла 23 особи. Одужали – 637 пацієнтів.

Передісторія: Станом на 21 серпня в Україні коронавірус офіційно підтвердили у 100 643 осіб. При цьому одужали загалом 51 072 особи. 2207 – померли від ускладнень.