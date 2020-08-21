На COVID-19 захворіли працівники Чернівецької ОДА

Вони перебувають на самоізоляції.

Джерело: УКРІНФОРМ з посиланням на коментар заступниці голови Чернівецької ОДА Наталії Гусак.

Пряма мова: "Справді, у нас є кілька працівників обласної адміністрації, в яких підтвердили COVID-19. Вони наразі лікуються на самоізоляції. Але спалаху хвороби в адміністрації немає. Ми працюємо у звичному режимі".

Деталі: Кількість працівників обласної адміністрації, які інфікувалися коронавірусом, та з яких вони структурних підрозділів, наразі не називають.

Передісторія: Станом на ранок 21 серпня на Буковині зафіксовано 208 нових випадків коронавірусу за добу. Загалом з початку пандемії інфікувалися на вірус 8505 жителів області.