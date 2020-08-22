21 серпня 2020, 06:00 — Валерія Іванова, Марина Ансіфорова
На коронавірус захворіла телеведуча Ольга Фреймут
Субота, 22 серпня 2020, 12:31
Про це повідомляють журналісти.
Джерело: Jetsetter.
Деталі: За даними видання, через хворобу телеведучій довелося терміново змінити робочі плани. стосовно роботи. Зокрема, Фреймут повинна була виступити ведучою щорічної церемонії нагородження "ТОП-50 успішних жінок Львівщини", врешті, кандидатуру довелося змінити.
Передісторія: Напередодні повідомлялося, що коронавірусом перехворів семирічний син Володимира Зеленського Кирило.