На коронавірус захворіла телеведуча Ольга Фреймут

Про це повідомляють журналісти.

Джерело: Jetsetter.

Деталі: За даними видання, через хворобу телеведучій довелося терміново змінити робочі плани. стосовно роботи. Зокрема, Фреймут повинна була виступити ведучою щорічної церемонії нагородження "ТОП-50 успішних жінок Львівщини", врешті, кандидатуру довелося змінити.

Передісторія: Напередодні повідомлялося, що коронавірусом перехворів семирічний син Володимира Зеленського Кирило.