Через епідемічну ситуацію "Укрзалізниця" припинила продаж квитків по чотирьох станціях
Обмеження вступають у дію з 24 серпня.
Джерело: Офіційний сайт "Укрзалізниці".
Пряма мова: "За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на залізничних станціях Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів з 00:01 24 серпня буде закрито продаж квитків. Поїздам, що слідували з Чернівців, змінено маршрут слідування".
Деталі: На перелічених станціях можна буде робити лише висадку пасажирів. Також не продаватимуться квитки на такі поїзди:
№702/701 Львів — Чернівці,
№136/135 Чернівці — Одеса,
№7/8 Київ — Чернівці,
№117/118 Київ — Чернівці,
№98/97 Ковель — Київ,
№46/45 Ужгород — Лисичанськ,
№88/87 Ковель — Новоолексіївка,
№122/121 Миколаїв — Рівне,
№232/231 Генічеськ — Івано Франківськ.
Також через епідемічні обмеження зміниться маршрут слідування поїздів з та до Чернівців:
№8/7 Снятин — Київ ( замість Чернівці — Київ),
№118/117 Новоселиця — Київ (замість Чернівці — Київ),
№136/135 Снятин — Одеса (замість Чернівці — Одеса),
№702/701 Снятин — Львів (замість Чернівці — Львів).
Пасажири, які відмовляться від поїздки через закриття цих станцій для посадки, зможуть повернути квитки в залізничні каси або через інтернет і отримати 100% відшкодування їх вартості.
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