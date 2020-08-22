Через епідемічну ситуацію "Укрзалізниця" припинила продаж квитків по чотирьох станціях

Обмеження вступають у дію з 24 серпня.

Джерело: Офіційний сайт "Укрзалізниці".

Пряма мова: "За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на залізничних станціях Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів з 00:01 24 серпня буде закрито продаж квитків. Поїздам, що слідували з Чернівців, змінено маршрут слідування".

Деталі: На перелічених станціях можна буде робити лише висадку пасажирів. Також не продаватимуться квитки на такі поїзди:

№702/701 Львів — Чернівці,

№136/135 Чернівці — Одеса,

№7/8 Київ — Чернівці,

№117/118 Київ — Чернівці,

№98/97 Ковель — Київ,

№46/45 Ужгород — Лисичанськ,

№88/87 Ковель — Новоолексіївка,

№122/121 Миколаїв — Рівне,

№232/231 Генічеськ — Івано Франківськ.

Також через епідемічні обмеження зміниться маршрут слідування поїздів з та до Чернівців:

№8/7 Снятин — Київ ( замість Чернівці — Київ),

№118/117 Новоселиця — Київ (замість Чернівці — Київ),

№136/135 Снятин — Одеса (замість Чернівці — Одеса),

№702/701 Снятин — Львів (замість Чернівці — Львів).

Пасажири, які відмовляться від поїздки через закриття цих станцій для посадки, зможуть повернути квитки в залізничні каси або через інтернет і отримати 100% відшкодування їх вартості.

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