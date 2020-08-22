На COVID-19 захворів очільник Тернопільської ОДА

Володимир Труш перебуває на самоізоляції.

Джерело: Facebook-сторінка Володимира Труша.

Пряма мова: "Друзі, щойно дослідження на COVID-19 показали у мене позитивний результат".

Деталі: Лікарі призначили чиновнику курс медикаментозного лікування, він працюватиме дистанційно. Труш відзначив, що його самопочуття – "не найкраще".

Передісторія: За минулу добу на Тернопільщині коронавірус діагностували 206 особам. Усього в області вже 4507 інфікованих.