Найбільше нових випадків COVID-19 – у Києві та Чернівецькій  області

Впродовж минулої доби в регіонах України знову високі показники COVID-19.

Джерело: Максим Степанов під час брифінгу МОЗ.

Пряма мова: "Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Києві – 307, Чернівецькій області – 213, Івано-Франківській –174, Харківській – 169, Львівській – 146, Одеській – 121".

Деталі: Загалом за минулу добу виявили 1987 нових випадків коронавірусної інфекції. 159 – у дітей та 88 – у медиків.

Крім того, за добу померли 27 осіб. Одужали – 500 пацієнтів.

Передісторія: Станом на 23 серпня в Україні коронавірус офіційно підтвердили у 104 958 осіб. При цьому одужали загалом 52 235 осіб. 2271 – померли від ускладнень.