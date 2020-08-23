У зв'язку з потраплянням міста до "жовтої" зони у Сумах посилили карантинні обмеження.

Джерело: Пресслужба Сумської міської ради.

Пряма мова: "У Сумах члени виконавчого комітету під час позачергового засідання ухвалили зміни до низки обмежувальних заходів, пов’язаних з коронавірусом через віднесення міста до "жовтої" зони щодо поширення COVID-19".

Деталі: Обмеження відповідатимуть тим, що передбачені для "жовтої" зони.

Зокрема:

– заборонено діяльність хостелів, проведення масових заходів, релігійних заходів та зборів співвласників багатоквартирних будинків за умови здійснення контролю за дотриманням маскового режиму, соціальної дистанції між учасниками не менш ніж 1,5 метра та перебування однієї особи на 10 метрів квадратних площі будівлі або території;

- кінотеатри та заклади культури можуть працювати лише за умови наповнення приміщення до 50% та дотримання особами соціальної дистанції;

- заборонено відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи з психічним або інтелектуальним порушенням установ і закладів, що надають соціальні послуги сім’ям, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено;

- заборонено роботу розважальних закладів, нічних клубів, а також закладів громадського харчування після 24:00 до 07:00;

- заборонено проведення масових заходів в закладах громадського харчування в кількості більше 20 осіб та перебування більше однієї особи на 10 м2.

- суб’єктам господарювання, найманим працівникам заборонено здійснювати торгівлю у невстановлених місцях та без відповідного дозволу на території Сумської міської ОТГ за допомогою об’єктів пересувної роздрібної торгівлі, рухомих транспортних засобів для торгівлі, ємностей, діжок, лотків, столиків;

- перевезення пасажирів на міському транспорті у кількості більше ніж кількість місць для сидіння та без засобів індивідуального захисту теж під забороною;

- проведення тренувань та виступів професійних команд дозволено за умови відсутності глядачів;

- роботу дитячих атракціонів своєю чергою також обмежено.

Передісторія: За минулу добу в Україні коронавірус виявили у 1987 осіб. За весь час пандемії захворіли 104 958 людей.