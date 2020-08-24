На Львівщині від коронавірусу помер лікар-психіатр

Нестор Фуртак помер внаслідок ускладнень від хвороби.

Джерело: Українське лікарське товариство.

Пряма мова: "На 62-му році життя від ускладнень коронавірусу помер лікар-психіатр Львівського обласного психоневрологічного диспансеру Фуртак Нестор Іванович".

Передісторія: Раніше повідомлялося, що лікарка "швидкої" з Чернівців Аліса Грищенко вдруге захворіла на коронавірус.