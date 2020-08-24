21 серпня 2020, 06:00 — Валерія Іванова, Марина Ансіфорова
На Львівщині від коронавірусу помер лікар-психіатр
Понеділок, 24 серпня 2020, 11:16
Нестор Фуртак помер внаслідок ускладнень від хвороби.
Джерело: Українське лікарське товариство.
Пряма мова: "На 62-му році життя від ускладнень коронавірусу помер лікар-психіатр Львівського обласного психоневрологічного диспансеру Фуртак Нестор Іванович".
Передісторія: Раніше повідомлялося, що лікарка "швидкої" з Чернівців Аліса Грищенко вдруге захворіла на коронавірус.