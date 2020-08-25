COVID-19 виявили в одного із заступників мера Львова

Також захворів один із керівників фракції міськради.

Джерело: Коментар Андрія Садового, розміщений на сайті Львівської міської ради.

Пряма мова: "В нас захворів один керівник фракції, і на сьогодні є хворий один із заступників міського голови. В принципі по департаментах, всі очільники департаментів у формі, всі керівники управлінь у формі. Є ще декілька працівників, які мають підозри на коронавірус, але чесно вам скажу, це є середньостатистичний показник по місту. Тут нічого особливого немає, тому що у міському управлінні працює дуже багато людей. Просто депутати, у зв’язку із тим, що колега захворів, спереживались і попросили перенести засідання десь на початок вересня".

Деталі: Садовий також відзначив, що ситуація із захворюваністю на коронавірус у Львові наразі є стабільною.

Передісторія: Про те, що COVID-19 спалахнув у Львівській міській раді стало відомо 20 серпня. Тоді начальник управління Секретаріату Львівської міськради Юрій Лукашевський повідомив про перенесення пленарного засідання мінімум на тиждень.