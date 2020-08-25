На Волині через підозру на спалах COVID-19 закрили дитсадок

П'ять працівників дитячого садка №3 у місті Нововолинськ мають симптоми коронавірусу і очікують результати ПЛР-тестів.

Джерело: Нововолинська міська рада.

Дослівно: "За словами начальниці управління освіти Ольги Лакиш, цими вихідними працівники повідомили про підвищення температури. Аби не допустити поширення інфекції вирішили, сьогодні діти у садок не пішли. До кінця нинішнього дня з’ясовуватимуть стан здоров’я вихованців та працівників цього закладу".

Деталі: Рішення про призупинення роботи дошкільного закладу до отримання результатів ПЛР-діагностики працівників, котрі потрапили у коло осіб з підозрою на COVID-19, прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Передісторія: За минулу добу, 24 серпня, в Україні було зафіксовано 1 658 випадків коронавірусу, 25 хворих померли, подолали хворобу 346 осіб.