Полтавщина. У Нових Санжарах перший випадок захворювання на COVID-19

Інфікованою стала жінка-пенсіонерка, яка повернулася з відпочинку із західної України.

Джерело: Суспільне Полтава.

Деталі: Це перший випадок захворювання як у селищі, так і в районі. Про це повідомив керівник обласного лабораторного центру Андрій Хайлов.

Передісторія: 20 лютого у Нових Санжарах Полтавської області місцеві мешканці протестували проти розміщення в санаторії Нацгвардії евакуйованих з Китаю українців та іноземців. Місцеві перекрили дорогу і вступили у сутичку з поліцейськими.

Правоохоронцям довелося відтісняти протестувальників, щоб завезти евакуйованих у медичний центр. У сутичках з протестувальниками постраждали 9 поліцейських.

Правоохоронці відкрили 5 кримінальних проваджень стосовно подій у Нових Санжарах.

Під час сутичок поліція затримала 24 найбільш агресивних осіб. Пізніше 23 затриманих відпустили, одна особа перебувала під вартою.

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