Запорізький лабораторний центр МОЗ припиняє робити платні ПЛР-тестування

У зв'язку з реєстрацією великої кількості нових випадків захворювання на COVID-19 у Запорізькій області.

Джерело: Державна установа "Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України".

Деталі: Від 26 серпня "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ" вимушений тимчасово припинити прийом осіб, які бажають пройти ПЛР-тестування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, до стабілізації епідемічної ситуації у регіоні.

В установі зазначають, що інформацію про відновлення платного тестування розмістять на сайті центру.

Передісторія: У Запорізькій області зареєстровано 1407 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

За минулу добу було зареєстровано 30 нових випадків захворювання.

Продовжує лікуватись 613 хворих. Госпіталізовано 145 осіб, амбулаторно лікується 468 хворих на коронавірусну інфекцію.