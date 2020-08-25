Запорізький лабораторний центр МОЗ припиняє робити платні ПЛР-тестування
У зв'язку з реєстрацією великої кількості нових випадків захворювання на COVID-19 у Запорізькій області.
Джерело: Державна установа "Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України".
Деталі: Від 26 серпня "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ" вимушений тимчасово припинити прийом осіб, які бажають пройти ПЛР-тестування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, до стабілізації епідемічної ситуації у регіоні.
В установі зазначають, що інформацію про відновлення платного тестування розмістять на сайті центру.
Передісторія: У Запорізькій області зареєстровано 1407 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
За минулу добу було зареєстровано 30 нових випадків захворювання.
Продовжує лікуватись 613 хворих. Госпіталізовано 145 осіб, амбулаторно лікується 468 хворих на коронавірусну інфекцію.