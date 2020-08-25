На Львівщині лікарні першої хвилі заповнені на 90%

Джерело: Львівська ОДА.

Деталі: Зараз в області є госпіталізованими 1403 пацієнти, лікарні першої хвилі заповнені на 90%, другої – від 20% до 30%. Загальний відсоток наповненості лікарень становить 53%.

За підсумком вихідних в Львівській області зросла наповненість ліжкомісць.

За рішенням Центральної комісії ТЕБ і НС регіон перебуває у помаранчевій зоні.

"Львівщина уже не лідирує за кількістю нововиявлених хворих. Ми перебуваємо десь на 5-6 місці. Це добре, враховуючи заповненість ліжок. Однак варто дотримуватись карантинних заходів", — зазначив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

Передісторія: За минулу добу на Львівщині COVID-19 підтвердили у 136 осіб.

В Україні 24 серпня було зафіксовано 1 658 випадків коронавірусу, 25 хворих померли, подолали хворобу 346 осіб.