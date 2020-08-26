Два тижні в реанімації через COVID-19 провів ексзаступник Генпрокурора України Давид Сакварелідзе

Соратник Михайла Саакашвілі переніс важку форму коронавірусу.

Джерело: Facebook-сторінка Давида Сакварелідзе.

Пряма мова: "Друзі, отримав багато листів і смс з питанням "куди ж я пропав". Як людина, яка сама тільки-но перенесла важку форму COVID-19, провівши місяць в лікарні, включно з двома тижнями в реанімації, хочу в першу чергу висловити глибоку подяку всьому медичному персоналу і лікарям, які своїми зусиллями буквально витягли мене з вкрай важкого стану".

Деталі: Ексчиновник побажав усім, хто бореться із вірусом, сил та швидкого одужання. Особливо Сакварелідзе виділив Юлію Тимошенко, яка зараз у важкому стані через COVID-19.

Передісторія: Раніше повідомлялося, що коронавірус подолав екснардеп Богдан Дубневич.