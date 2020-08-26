COVID-19 виявили в заступника мера Одеси

Павло Вугельман, заступник Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, отримав позитивний ПЛР-тест на коронавірус.

Джерело: Павло Вугельман у Facebook.

Пряма мова: "На жаль, від коронавірусу ніхто не застрахований, і я отримав позитивний тест на днях. Зараз я вдома на самоізоляції, лікарі оцінюють стан як задовільний".

Деталі: Вугельман зазначив, що міська рада міста розуміє одеситів, які втомилися від карантину, проте вірус неможливо зупинити. А також оцінив високий рівень професійності лікарів та подякував їм.

Передісторія: 26 серпня Одеська область стала лідеркою за кількістю нових випадків захворювання на COVID-19 в Україні.

У регіоні виявлено 186 нових хворих на коронавірус, дві смерті. Одужань немає.

Загалом за останню добу в країні підтвердили 1670 нових випадків коронавірусу, 36 смертей та 584 одужання.