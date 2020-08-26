Буковина. У психоневрологічному інтернаті спалах COVID-19
Інтернат розташований в селі Нижні Станівці Кіцманського району Чернівецької області.
Джерело: Коментар директора психоневрологічного інтернату Миколи Харини УКРІНФОРМу.
Пряма мова: "Наразі коронавірус підтвердили в 11 підопічних нашого інтернату. Їхній стан стабільний, їм надають усю необхідну медичну допомогу. На щастя, хворих у важкому стані немає.
Ще п'ятеро осіб здали ПЛР-тести та очікують найближчими днями отримати їх результати". — директор інтернату Микола Харина.
Деталі: У Нижньостанівецькому психоневрологічному інтернаті зараз перебуває 187 осіб, які цілодобово проживають у закладі.
Установу закрили на карантин, нікого стороннього не пускають, персонал працює в масках і захисних костюмах.
Передісторія: За минулу добу на Буковині зафіксовано 170 нових випадків зараження коронавірусом.