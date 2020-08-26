Херсон. Міська лікарня відновила роботу після карантину через COVID-19

Херсонська міська лікарня ім. Лучанського була закрита на карантин з 5 серпня.

Джерело: УКРІНФОРМ з посиланням на директора департаменту здоров’я Херсонської ОДА Віктора Короленка.

Пряма мова: "Сьогодні, після візиту до КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. О. С.Лучанського", підписано наказ про відновлення звичайного порядку госпіталізації пацієнтів" — Віктор Короленко.

Деталі: Загалом у закладі захворіло 20 медичних працівників та 5 пацієнтів.

Під час карантину проводилось планове обстеження працівників закладу, а також осіб, які контактували з ними та пацієнтами, хворими на COVID-19.

Стосовно зазначеного випадку Департаментом здоров’я ХОДА проведено службове розслідування, після якого зроблені відповідні висновки про поліпшення роботи,щодо виявлення хворих на COVID-19 у всіх закладах охорони здоров’я області, зазначив Короленко.

Передісторія: 4 серпня COVID-19 виявили у лікаря та двох медичних сестер реанімаційного відділення Херсонської міської клінічної лікарні ім. Лучанського, а також у хворого з цього відділення.

Станом на ранок 26 серпня в Україні підтвердили 1670 нових випадків коронавірусу, 36 смертей та 584 одужання.