На Київщині можуть посилити карантин

В області зросла кількість смертей від коронавірусу.

Джерело: Київська ОДА.

Пряма мова: "Ситуація з поширенням та наслідками коронавірусної інфекції щодня погіршується. Показники захворюваності стрімко зростають. На жаль, як і показники смертності. За 26 серпня маємо вже шість померлих від наслідків COVID-19".

Деталі: ОДА повідомляє, що частина області вже в "помаранчевій" зоні небезпеки поширення хвороби. Ще частина – в "жовтій". Тож є серйозні передумови для подальшого посилення обмежень.

Передісторія: За минулу добу на Київщині коронавірус діагностували 94 особам. Усього в області вже 5305 інфікованих.