На Запоріжчині створили Центр протидії коронавірусу

У Запорізькій обласній державній адміністрації презентували новостворений Центр протидії коронавірусу STOPCOVID19.

Джерело: Запорізька ОДА.

Пряма мова: "Центр від сьогодні надаватиме максимально оперативну інформацію. Сповіщатиме про зміни щодо карантинних обмежень, висвітлюватимете роботу медиків та бригад екстреної медичної допомоги, а також наявність ліків та завантаженість ліжок у лікарнях.

Все це робиться, щоб не допустити поширення захворювання. У цьому запоріжцям допоможе Центр, який має зворотній зв'язок у режимі 24 години на добу 7 днів на тиждень" — Олена Теряєва, радниця голови Запорізької ОДА з питань охорони здоров’я.

Деталі: У рамках роботи Центру планується надання актуальної щоденної інформації про епідситуацію в області та методи захисту населення.

Тричі на тиждень відбуватимуться брифінги зі ЗМІ, у яких повідомлятиметься, чого саме не вистачає в лікарнях і що робиться Центром для вирішення питань.

Передісторія: На ранок 27 серпня у Запорізькій області зареєстровано 1454 лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

За минулу добу було зареєстровано 15 нових випадків захворювання.