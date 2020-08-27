27 серпня 2020, 11:21 — Валерія Іванова
У ЗСУ майже пів сотні нових заражень COVID-19
Четвер, 27 серпня 2020, 18:59
За минулу добу у Збройних силах України виявлено 47 нових випадків захворювання на коронавірус.
Джерело: Командування Медичних сил Збройних Сил України у Facebook.
Деталі: Серед 47 інфікованих військовослужбовців 8 осіб перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
Передісторія: Загалом в ЗСУ 604 особи хворіють на COVID-19. Всього за час пандемії одужало – 960 осіб, летальних випадків – 6.
На ізоляції та самоізоляції перебуває 687 військових. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 39 осіб.