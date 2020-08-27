На Харківщині виявлено підпільне виробництво тестів на COVID-19

Четвер, 27 серпня 2020, 19:57
ФОТО: ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Виявлено та вилучено 200 тисяч одиниць готових наборів для тестування, а також сировину для виробництва біля 400 тисяч засобів для тестування на суму близько 12 мільйонів гривень.

Джерело: Державна фіскальна служба України у Facebook.

Дослівно: "Під час досудового розслідування встановлено, що групою харків’ян, з метою особистої наживи, в 2020 році налагоджено підпільне виробництво наборів для відбору біологічного матеріалу для тестування на наявність COVID-19, які, в подальшому, через підставних фізичних осіб – підприємців поставлялися до лікарських установ".

Деталі: Працівники податкової міліції у Харківській області виявили факт незаконного виробництва наборів для відбору та транспортування біологічного матеріалу для тестування на наявність коронавірусу.

Відповідно до попереднього висновку фахівця Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками виробництво наборів налагоджено з грубим порушенням правил та норм їх виготовлення.

Слідство триває.
 
ФОТО: ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Передісторія: У Харківській області зареєстровано 8200 лабораторно підтверджених випадків СOVID-19, з них 3103 хворих одужало, 196 померло. 
За останню добу виявлено 219 нових інфікувань коронавірусом.



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