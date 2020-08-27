11 вересня 2020, 06:00 — Кетрін Джей Ву
На Рівненщині збільшилася кількість хворих на коронавірус
Четвер, 27 серпня 2020, 21:42
Станом на вечір 27 серпня у Рівненській області зареєстровано 76 нових випадків захворювання на COVID-19.
Джерело: Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook.
Деталі: Найбільше нових випадків виявлено в Дубенському районі — 25.
Вік хворих від 11 до 83 років. Померла 72-річна жителька м. Дубно.
Одужало 58 людей із Березнівського, Гощанського, Дубенського, Радивилівського, Рокитнівського, Сарненського районів та м.Рівне.
В роботі лабораторій області залишається 868 зразків.
Передісторія: Станом на ранок 27 серпня на Рівненщині зареєстровано 27 нових випадків захворювання на COVID-19.
Загалом у Рівненській області виявлено 8921 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.