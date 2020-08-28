У двох футбольних клубах спалах коронавірусу

У гравців рівненського футбольного клубу "Верес" та хмельницького "Агробізнеса" виявлено COVID-19.

Джерело: "Sport Arena", РНК "Верес",

Дослівно: "Відразу шість гравців "червоно-чорних" отримали позитивні тести на коронавірус. У частини з них вже з‘явились симптоми хвороби". — РНК "Верес".

"В "Агробізнесі" шість осіб заразилися коронавірусом: п'ять футболістів і один співробітник клубу. Два гравці клубу перебувають у лікарні з COVID-19". — повідомляє Sport Arena.

Деталі: "Агробізнес" — футбольний клуб з міста Волочиська Волочиського району Хмельницької області, "Верес" — футбольний клуб, який представляє місто Рівне.

"Верес" готуює офіційні листи до Дирекції з проведення Кубку України з футболу із проханням про перенесення матчу Кубку України проти ФК "Дніпро", який запланований на 29 серпня.

Передісторія: Станом на ранок 28 серпня в Україні зросла кількість хворих на коронавірус – підтвердили 2438 нових випадків, 48 смертей, одужали 866 людей.

Загалом в Україні вже 114 497 підтверджених випадків COVID-19.