Хмельниччина. "Мотор Січ" закрили на карантин через COVID-19

Машинобудівний завод ПАТ "Мотор Січ" у місті Волочиськ Хмельницької області припинив роботу через захворюваність працівників на COVID-19.

Джерело: Суспільне.

Дослівно: "На заводі працює 1361 людина, наразі COVID-19 підтверджено у 65 працівників. Аби здійснити необхідні заходи підприємство перебуватиме на карантині мінімум 14 днів" — заступниця голови Хмельницької ОДА Оксана Ситницька.

Деталі: Рішення про призупинення роботи прийняло керівництво заводу. У приміщеннях "Мотор Січі" здійснюватимуть дезінфекцію.

Передісторія: 19 серпня на "Мотор Січі" у Волочиську підтвердили коронавірус у 19 працівників.

Загалом у Хмельницькій області зафіксовано 2198 випадків захворювання на COVID-19.