Через коронавірус у Львові закрили інклюзивно-ресурсний центр

Працівники перебуватимуть на самоізоляції.

Джерело: Львівська міська рада.

Пряма мова: "Управління освіти ЛМР повідомляє, що інклюзивно-ресурсний центр Львова на пл. Данила Галицького, 4а тимчасово призупиняє роботу до 9 вересня включно, у зв’язку із захворюванням працівників на COVID-19".

Передісторія: За минулу добу на Львівщині виявили 190 нових випадків коронавірусу. Усього в області вже 14 168 хворих на COVID-19.