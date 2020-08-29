27 серпня 2020, 11:21 — Валерія Іванова
Через коронавірус у Львові закрили інклюзивно-ресурсний центр
Субота, 29 серпня 2020, 12:09
Працівники перебуватимуть на самоізоляції.
Джерело: Львівська міська рада.
Пряма мова: "Управління освіти ЛМР повідомляє, що інклюзивно-ресурсний центр Львова на пл. Данила Галицького, 4а тимчасово призупиняє роботу до 9 вересня включно, у зв’язку із захворюванням працівників на COVID-19".
Передісторія: За минулу добу на Львівщині виявили 190 нових випадків коронавірусу. Усього в області вже 14 168 хворих на COVID-19.