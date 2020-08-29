11 вересня 2020, 06:00 — Кетрін Джей Ву
Буковина. Рівень захворюваності на COVID-19 у серпні зріс майже у три рази
Субота, 29 серпня 2020, 13:23
Більше недужих стало і серед дітей.
Джерело: Чернівецька ОДА.
Пряма мова: "За останні два тижні кількість хворих на коронавірус дітей зросла утричі, причому 70% від усіх, хто занедужав, – це діти старшого шкільного віку".
Деталі: Наразі на готовність роботи в умовах карантину перевірено 85% шкіл області.
Передісторія: За минулу добу на Буковині коронавірус діагностували 142 особам. Усього в області вже 9 997 інфікованих.