Коронавірус виявили у пологовому будинку Ворзеля

Медзаклад іде на карантин.

Джерело: Facebook-сторінка першого заступника міського голови Ірпеня Олександра Маркушина.

Пряма мова: "Змушені закрити на карантин пологовий будинок Ірпінської центральної лікарні, що у Ворзелі.

У ніч з середи на четвер швидка доставила туди вагітну (38 тиждень) мешканку Ворзеля із загрозою переривання вагітності. Жінці потрібно було екстрено зробити кесарів розтин. Оскільки у неї була температура і ознаки респіраторного захворювання, зробили експрес-тест на COVID-19. Він виявився негативним. Через пряму загрозу життю жінки і дитини, наші медики прийняли рішення негайно оперувати. Після операції жінку помістили в ізолятор і повідомили про потребу здачі аналізів для ПЛР діагностики. І тільки тоді вона розповіла про те, що напередодні вже здала цей тест. Сьогодні ми отримали результати – вони, на жаль, позитивні".

Деталі: Впродовж двох тижнів пологовий будинок буде закрито на карантин.

Серед контактних осіб інфікованої – 10 медиків, вони на самоізоляції. Не контактували, але перебували у цей час у пологовому 20 вагітних. Усім 30 особам буде зроблено ПЛР-тестування. 14 вагітних, які були на збереженні, виписують додому під наглядом сімейних лікарів.

Вагітні направлятимуться на пологи у Бородянську центральну районну лікарню.

Передісторія: За минулу добу на Київщині виявили 92 випадки коронавірусу. Усього в області вже 5 489 інфікованих.