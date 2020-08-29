Мер Коломиї: джерелом захворюваності на COVID-19 є весілля

Другий тиждень поспіль місто потрапляє до "червоної" зони.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на мера Коломиї Ігоря Слюзара.

Пряма мова: "Ми знаємо джерело захворюваності. Це весілля, які проводилися до восьмого серпня. Ця хвиля підходить до завершення. Але відзавтра знову починаються весілля. І це знову, коли в селі, в палатці, 500 чоловік, а на жаль, у нас є така традиція. І проконтролювати це... Поліція приїжджає, штрафує. Але коли 500 чоловік-легенів гуляє – з ними вже нічого не можна зробити".

Деталі: За словами Слюзара, захворюваність серед населення продовжує рости на 20-30% щодня, лікарні переповнені.

Віднині у місті працюватимуть лише продовольчі магазини та ринки, аптеки, установи банківської та страхової сфери, заклади приватної медичної та ветеринарної практики.

"До сьогоднішнього дня ми ще мали послаблення, але претензію висунув головний санітарний лікар області (Руслан Савчук – ред.) . Якщо ми не виконаємо заходи, які вимагає Кабінет міністрів (постанова відповідна № 641) – із суботи вже буде тут Національна гвардія закривати місто від виїзду", – попереджає мер Коломиї.

Передісторія: Ігор Слюзар перехворів коронавірусом у липні.

За минулу добу на Івано-Франківщині коронавірус діагностували 182 особам. Усього в області вже 8843 інфікованих.