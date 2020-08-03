Буковина. Нові випадки СOVID-19 перевищили червневі показники

Захворюваність на коронавірус у Чернівецькій області зросла в порівнянні з червнем.

Джерело: Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Фейсбуці.

Пряма мова: "Якщо порівнювати з показниками, що ми мали у червні, число нових хворих досить значне. Фахівці лабораторного центру зафіксували сьогодні (2 серпня – УП) 82 нових випадки. Усього було досліджено 376 зразків".

Деталі: Протягом минулої доби від коронавірусу одужали 103 буковинці. Загалом за час пандемії хворобу подолали 4687 жителів області.

Передісторія: Станом на попередню добу, 2 серпня, коронавірусом на Буковині інфікувалася 6061 особа. 1261 – продовжує хворіти.