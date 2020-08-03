У Сумах на карантин закрився пологовий будинок

На коронавірус захворіли чотири медики "Клінічного пологовогу будинку Пресвятої Діви Марії".

Джерело: Інформаційний портал Сумської міської ради.

Пряма мова: "На цей час буде призупинена госпіталізація вагітних та породіль до відділення патології вагітних та акушерського відділення (пацієнток тимчасово прийматиме обласний перинатальний центр)".

Деталі: Причиною стало те, що під час позапланової ПЛР-діагностики у чотирьох працівників закладу виявили позитивні результати. Хворих медиків направили на лікування, а 12 контактних співробітників – на самоізоляцію. 18 контактних хворих перебувають під медичним наглядом.

Джерелом інфекції стала пацієнтка, в якої виявили коронавірус.

Передісторія: Станом на ранок 3 серпня на Сумщині зафіксовано 12 нових випадків коронавірусу. Смертей та одужань немає.

Загалом з початку епідемії в області зафіксовано 541 випадок коронавірусу.