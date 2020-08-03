Заступник мера Одеси спростував наявність у нього COVID-19

Інформацію про те, що Павло Вугельман інфікований на коронавірус, повідомили місцеві ЗМІ.

Джерело: Facebook-сторінка Павла Вугельмана.

Пряма мова: "У зв'язку з величезною кількістю дзвінків і питань, що надходять до мене і від одеситів, і від наших міжнародних партнерів, хочу заявити: інформація, що тиражується в ЗМІ про те, що у мене підтверджений діагноз "коронавірус" є неправдивою.

Повторю ще раз: я контактував з особою, у якого цей діагноз був підтверджений, в зв'язку з чим зараз перебуваю на самоізоляції. Мій експрес-тест дав негативний результат. ПЛР-тест, який здавав минулого тижня – негативний, завтра вранці здаю повторний".

Передісторія: Про те, що коронавірус підтвердили у заступника міського голови Павла Вугельмана, сьогодні повідомила "Думская" із посиланням на власні джерела.

Також журналісти видання зазначили, що хворобу виявили і у в.о. віце-мера Одеси Дмитра Жемана.

Як стверджує ЗМІ, ще одна заступниця одеського міського голови Світлана Бедрега чекає на результат ПЛР-аналізу.