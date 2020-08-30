У ще одного нардепа підтвердили COVID-19

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Степан Чернявський захворів на коронавірус.

Джерело: Відео Степана Чернявського у Facebook.

Пряма мова: "Я перебуваю в лікарні Водників в Одесі. Мені діагностували коронавірус. У лікарні я вже 11 днів.

Розповім, які у мене були симптоми: почувався як при звичайному ГРВІ — слабкість, ломота, температура 37".

Деталі: У нардепа правостороння пневмонія.

Степан Чернявський закликає при перших сипмтомах хвороби звертатися до лікарів і робити тести. Не можна втрачати ні хвилини, оскільки при оперативній діагностиці коронавірусну хворобу легко лікувати, зазначив нардеп.

Передісторія: У Верховній Раді коронавірусну хворобу перенесли вже близько 20-ти народних депутатів.

На початку карантину перехворіли: Сергій Шахов ("Довіра"), Віталій Борт (ОПЗЖ), Володимир Ватрас ("Слуга народу"), Руслан Горбенко ("Слуга народу"), Ігор Кисельов (ОПЗЖ), Олександр Лукашев (ОПЗЖ), Сергій Рудик (позафракційний), Ганна Скороход (позафракційна). Згодом, у травні, захворіли: Олег Мейдич ("Батьківщина"). Валерій Божик, Юрій Арістов та Роман Грищук ("Слуга народу").