Мер Івано-Франківська проти "червоної" зони в місті

Джерело: Відео міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа у Facebook.

Пряма мова: "Це неправильно, коли органи місцевого самоврядування дізнаються таку інформацію (про віднесення міста до "червоної зони" — ред.) з соціальних мереж і ЗМІ.

Вважаю, що більшість критеріїв, через які відносять до певної зони, є суб'єктивними. Зокрема, критерій заповнених ліжок у наших міських лікарнях.

Сьогодні франківські лікарні приймають пацієнтів зі всієї області, а не тільки Івано-Франківська.

Попадання Івано-Франківська у червону зону є політично вмотивованим рішенням".

Деталі: Медики Івано-Франківська, за словами Марцінківа, вже тиждень спостерігають позитивну тенденцію до зменшення кількості пацієнтів.

Міський голова закликає мешканців міста не мовчати і проявити свою позицію.

Передісторія: 27 серпня затвердили нові зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області віднесли до "червоної зони".

Загалом в Україні 119 074 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2 527 летальних, 56 734 пацієнти одужали.