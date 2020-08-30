На Прикарпатті розгорнули додаткових шість лікарень для пацієнтів з COVID-19

Богородчанська, коломийська інфекційна, снятинська, тлумацька, яремчанська та бурштинська лікарні Івано-Франківської області приймають хворих з коронавірусом та підозрою.

Джерело: Суспільне Карпати.

Пряма мова: "Ми подали в Національну службу здоров'я ще п'ять закладів, які знаходилися в другій хвилі. Це дало можливість додатково розгорнути ще 320 ліжок. У п'ятницю подали на контрактування і бурштинську лікарню.

Протягом тижня ми додатково розгорнули ліжка в шести медичних закладах: богородчанська, коломийська інфекційна лікарня, снятинська, тлумацька, яремчанська, а також бурштинська лікарня. Бурштинська центральна міська лікарня вже запрацювала" — Володимир Дзьомбак, виконуючий обов'язки голови департаменту охорони здоров'я у Івано-Франківській області.

Деталі: Станом на п'ятницю 28 серпня розгорнуто 1 781 ліжко у медичних закладах Івано-Франківської області для хворих чи з підозрою на COVID-19.

Передісторія: 27 серпня затвердили нові зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області віднесли до "червоної зони".

Загалом в Україні 119 074 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2 527 летальних, 56 734 пацієнти одужали.