На коронавірус захворів голова Львівської облради

Коронавірус підтвердився в очільника Львівської обласної ради Олександра Ганущина.

Джерело: Олександр Ганущин на своїй сторінці у : Олександр Ганущин на своїй сторінці у Фейсбуці

Пряма мова: "В п’ятницю по обіді різко погіршилось самопочуття. Вирішив перестрахуватись і здав ПЛР-тест. Результат розвіяв мої надії – " РНК вірусу SARS-CoV2 виявлено".

Деталі: Як повідомив Олександр Ганущин, він одразу звернувся до сімейного лікаря. Наразі лікується антибіотиками на самоізоляції.

Почувається добре, але відчуває втому.

– написав Ганущин. "Зараз почуваю себе як при легкій простуді, яка добряче стомлює, наче 10 км підтюпцем чи з рюкзаком у горах",

Також зазначив, що усіх контактних осіб про хворобу повідомив.