На коронавірус захворів голова Львівської облради

Коронавірус підтвердився в очільника Львівської обласної ради Олександра Ганущина.

Джерело: Олександр Ганущин на своїй сторінці у Фейсбуці.

Пряма мова: "В п’ятницю по обіді різко погіршилось самопочуття. Вирішив перестрахуватись і здав ПЛР-тест. Результат розвіяв мої надії – "РНК вірусу SARS-CoV2 виявлено".

Деталі: Як повідомив Олександр Ганущин, він одразу звернувся до сімейного лікаря. Наразі лікується антибіотиками на самоізоляції.

Почувається добре, але відчуває втому.

"Зараз почуваю себе як при легкій простуді, яка добряче стомлює, наче 10 км підтюпцем чи з рюкзаком у горах", – написав Ганущин.

Також зазначив, що усіх контактних осіб про хворобу повідомив.

: Напередодні стало відомо, що коронавірусна хвороба підтвердилася у депутата Верховної Ради з фракції "Слуга народу" Степана Чернявського.