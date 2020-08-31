Івано-Франківськ має намір судитися за "червону" зону

Міська рада Івано-Франківська має намір скасувати статус "червоної" зони через суд. Міська влада керується рішенням Конституційного суду, який визнав незаконним встановлення карантинних обмежень урядом.

Джерело: Мер міста Руслан Марцінків.

Пряма мова: "Це дає підстави Івано-Франківській міській раді звернутися з позовом до суду і скасувати постанову Кабінету міністрів, якою оголошена "червона" зона. Зокрема, це буде здійснено до Київського окружного адміністративного суду. Я вважаю, що треба діяти в законний спосіб".

Деталі: Мер міста вважає суб'єктивними критерії віднесення регіонів до певної зони. Зокрема, заповненість ліжок.

Марцінків повідомив, що в лікарнях Івано-Франківська перебувають хворі з Івано-Франківської та інших областей.

Передісторія: Раніше мер Івано-Франківська назвав віднесення міста до "червоної" зони політично вмотивованим рішенням та закликав громадян проявити свою позицію.