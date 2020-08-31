На Житомирщині двоє медиків інфікувалися COVID-19 повторно

У Житомирській області двоє медичних працівників вдруге отримали позитивний результат тесту на коронавірус.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на начальника управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Миколу Суслика.

Пряма мова: "На сьогодні відомо про два випадки повторного інфікування COVID-19 і, на жаль, вони зафіксовані серед медичних працівників".

Деталі: У повідомленні йдеться, що хворі – лікарі первинної медичної допомоги з Коростишівського району.

Вдруге хвороба протікала у важкій формі.

Передісторія: За минулу добу в Житомирській області на COVID-19 захворіли 89 осіб. За весь час пандемії інфікувалися 3302 жителів області.