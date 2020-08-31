Найбільше випадків COVID-19 серед медиків – на Львівщині

Найбільше медичних працівників інфікувалися коронавірусом у Львівській області.

Джерело: Пресслужба Фонду соціального страхування України.

Пряма мова: "Найбільша кількість повідомлень зареєстрована у Львівській області – 1 518 випадків, що складає 17,3% від усіх повідомлень про випадки захворювання медиків на COVID-19 внаслідок виконання посадових обов’язків.



У місті Києві отримано 808 повідомлень, у Рівненській області – 804, Закарпатській області – 653, Чернівецькій області – 578, Волинській області – 547".

Деталі: Загалом з початку пандемії фонд отримав 8 784 повідомлень про підтверджені випадки коронавірусної інфекції серед медиків.

Станом на 31 серпня епідрозслідування закінчили у 2 049 випадках. Із них 783 визнані пов'язаними з виробництвом. 19 – смертельні.

Передісторія: У липні медична галузь склала 43% від усіх виробничих нещасних випадків. При цьому 39,5% – спричинені COVID-19.