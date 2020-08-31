На Миколаївщині посилили карантин

Обмежили проведення розважальних заходів та роботу кафе.

Джерело: Миколаївська ОДА.

Пряма мова: "Сьогодні регіональна комісія з питань ТЕБ та НС при Миколаївській облдержадміністрації прийняла рішення, додатково до протиепідемічних обмежень, установлених для "зеленого" рівня епідемічної небезпеки додатково заборонити на час дії карантину:

– проведення концертів (крім тих, які проводяться закладами культури, для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності);

– дискотек;

– роботу розважальних закладів (нічних клубів);

– діяльність закладів громадського харчування із організацією дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо)".

Деталі: Таке рішення прийняте у зв’язку зі стрімкими темпами приросту захворюваності на COVID-19.

Передісторія: За минулу добу на Миколаївщині коронавірус діагностували 83 особам. Усього в області вже 1252 інфікованих мешканця.

Наразі в області показник захворюваності на COVID-19 за попередні 14 днів на 100 тис. населення становить 40,14 (при допустимому базовому рівні не більше 40 на 100 тис. населення).

Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 – 25,4% (при допустимому не більш як 50%).

Середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА впродовж останніх семи днів на 100 тисяч населення – 49,09 (при допустимому не менше ніж 24 на 100 тис. населення).