У Львові від ускладнень COVID-19 померла завідувачка дитсадка

Вона перебувала на лікарняному з середини липня.

Джерело: Львівська міська рада.

Пряма мова: "Ми закрили дитячі садочки на карантин ще в березні місяці. З того часу по 16 липня включно вони не працювали. Завідувачка ЗДО № 163 захворіла близько 10 липня, тож з того часу на роботу не виходила, в контакті ні з ким не перебувала (ні з працівниками, ні з дітьми). Весь цей час вона перебувала в лікарні".

Деталі: У Facebook на сторінці користувачки Катерини Гороховської також є повідомлення, що відійшла у вічність Зеновія Мацьків.

"Тяжка хвороба не залишила шансів, інсульт зробив своє. Зеня – так ми всі її звали, залишиться в пам’яті доброю, справедливою мудрою і Божою людиною", – написала Катерина.

Передісторія: За минулу добу на Львівщині виявили 154 нові випадки коронавірусу. Усього в області вже 14 510 хворих на COVID-19.