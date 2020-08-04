На Сумщині коронавірус "підхопило" подружжя, в яких гостювали родичі

Чоловік та жінка живуть у Шостці.

Джерело: "ШосткаNews. City".

Пряма мова: "У неділю ввечері стало відомо про два нові випадки COVID-19 по місту Шостка. Захворіло подружжя, обом більш як 40 років. З міста вони нікуди не виїжджали, але приймали у себе родичів з іншого міста. Один з них надалі виявився хворим на коронавірус. Коли їм стало про це відомо вони звернулись до свого сімейного лікаря, як контактні особи, і почали дотримуватися режиму самоізоляції".

Деталі: Також видання зазначає, що в інфекційному відділенні Шосткинської ЦРЛ з діагнозом COVID-19 перебуває дві жінки зі Знобь-Новгорода і Середини-Буди.

Передісторія: Раніше повідомлялося, що у Сумах через коронавірус на карантин закрився пологовий будинок.