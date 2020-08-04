Львів у "помаранчевій" зоні –додаткових обмежень не буде

У Львові не вводитимуть додаткових обмежень у зв'язку з потраплянням до "помаранчевої" зони.

Джерело: Мер Андрій Садовий у своєму Телеграм-каналі.

Пряма мова: "Фітнес-центри та хостели у Львові працюватимуть з дотриманням усіх карантинних норм. Моніторингові групи перевірятимуть дотримання цих правил.

Додатково адаптовувати місто до правил помаранчевої зони необхідності немає, бо ми живемо в цьому режимі останні 6 місяців".

Деталі: Разом із тим, мер Львова закликав мешканців дотримуватися правил карантину. Зокрема, користуватися масками та дезінфекцією.

Передісторія: Станом на 4 серпня на Львівщині вже більше 10 тисяч інфікувань коронавірусом.