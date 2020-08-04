Івано-Франківськ. У реанімаціях міста не залишилося вільних місць

У реанімаціях Центральної міської клінічної лікарні та Першої міської клінічної лікарні Івано-Франківська, де лікують хворих на COVID-19, більше немає вільних місць.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на начальницю управління охорони здоров’я Марію Бойко.

Пряма мова: "Станом на сьогоднішній ранок у Центральній міській клінічній лікарні і Першій міській клінічній лікарні перебувають 294 пацієнти з пневмоніями. В реанімації на сьогоднішній день перебуває 18 осіб, тобто в реанімації у нас абсолютно всі ліжка заповнені".

Деталі: У відділеннях інтенсивної терапії цих лікарень перебуває по 9 пацієнтів.

Крім того, восьми хворим надається неінвазивна терапія. Ще двоє людей підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Передісторія: Станом на 4 серпня в Івано-Франківську зафіксовано 1629 випадків коронавірусу. 597 осіб подолали хворобу. 56 пацієнтів померли від ускладнень.